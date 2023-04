Roma, quanto è cambiato il Feyenoord da Tirana!

Feyenoord-Roma sarà il primo atto della rivincita della finale di Tirana di Conference League: chi è rimasto della finale dello scorso anno?

Feyenoord-Roma sarà il primo atto della rivincita della finale di Tirana di Conference League. Altra competizione, altro anno, stessi tecnici – Arne Slot e José Mourinho – e un bel po’ di cambi nella formazione dei Rotterdammers.

Rispetto a un anno fa sono solo 4 su 11 i giocatori presenti in rosa e non tutti giocheranno, peraltro. I “superstiti” di quella partita sono il portiere Bijlow (infortunato da un bel po’ di tempo), i difensori Geertruida (che ha deciso lo scontro diretto con l’Ajax in Eredivisie) e Trauner, il regista Kokcu (occhio alle sue conclusioni da fuori).