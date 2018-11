Roma-Real Madrid highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Sfida decisiva quella tra Roma e Real Madrid che si daranno battaglia alo stadio Olimpico per la 5ª giornata della fase a gironi di Champions League. Le due squadre, prime a pari punti a quota 9, si giocano l’ingresso agli ottavi di finale e il primo posto del gruppo per cercare un sorteggio più agevole. Chiudere la pratica girone con una giornata d’anticipo potrebbe essere un vantaggio per entrambe le compagini.

L’arbitro designato per la sfida è il direttore di gara francese Clement Turpin coadiuvato dagli assistenti Danos e Gringore, con Zakrani come quarto ufficiale Ecco gli highlights di Roma -Real Madrid:

Partita emozionante all’Olimpico di Roma. Tanto gioco, tante occasioni ma ancora zero gol. Colpa dell’imprecisione degli attaccanti giallorossi e del Real Madrid che non hanno saputo battere nè Olsen nè Courtois.

ROMA-REAL MADRID 0-1: Pasticcio difensivo della Roma che dopo un rilancio sbilenco di Olsen prova a rimediare con un colpo di testa di Fazio. Peccato che la palla termini sui piedi di Bale che dopo averla difesa si gira e batte il portiere svedese con un rasoterra