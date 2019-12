Roma, recupero lampo per Pellegrini: già in gruppo. Smalling…

Roma, Lorenzo Pellegrini è già recuperato e si allena col resto del gruppo. Su Smalling vince la cautela: situazione da monitorare

Lorenzo Pellegrini e il recupero lampo. Appena ieri, per il giocatore della Roma, era stata diagnosticata una microfrattura al piede sinistro. Oggi, nell’allenamento pre Europa League, il centrocampista ha lavorato regolarmente in gruppo.

Discorso leggermente diverso per Smalling, su cui si predilige la cautela. La botta al ginocchio non è facilissima da smaltire per l’interessamento del collaterale, per cui bisognerà capire se l’inglese potrà rientrare prima della sosta natalizia o salutare fino al 2020.