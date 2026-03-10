Roma, riecco Hermoso: c’è un muro difensivo da riergere! La missione di Gasperini per le prossime partite, rincorrendo l’Europa

La Roma ritrova Mario Hermoso, difensore spagnolo di esperienza, in una fase della stagione in cui ritrovare compattezza difensiva è diventato fondamentale. Il suo rientro arriva dopo settimane complicate per la squadra di Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso che continua a chiedere lucidità e fiducia nonostante gli ultimi passi falsi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la sconfitta contro il Genoa ha lasciato amarezza, così come i pareggi o le occasioni sprecate contro Napoli e Juventus, ma a Trigoria il messaggio resta chiaro: non è il momento di abbattersi.

La classifica, però, impone attenzione. Dopo aver accarezzato l’idea di allungare in modo deciso sulla concorrenza, la Roma si ritrova ora con la Juventus distante appena un punto e con il Como sempre più vicino. La corsa per il quarto posto e per l’Europa che conta resta apertissima.

I numeri difensivi spiegano il calo recente

A preoccupare maggiormente è il netto calo del rendimento difensivo. Nelle ultime quattro partite la Roma ha incassato 7 gol, una frenata evidente rispetto ai numeri precedenti. Nelle 24 gare precedenti, infatti, i giallorossi avevano subito soltanto 14 reti, mantenendo una media di 0,58 gol concessi a partita. Nelle ultime quattro uscite, invece, questa media è salita fino a 1,75.

Il dato racconta bene il momento della squadra. L’assenza di Hermoso ha avuto il suo peso, così come il calo di forma di Gianluca Mancini, difensore centrale e leader del reparto. Ma non è solo una questione di linea arretrata. Anche il lavoro di protezione davanti alla difesa è venuto meno in parte, soprattutto con un Manu Koné, centrocampista francese di grande dinamismo, meno brillante rispetto a qualche settimana fa.

Como e Lecce, due passaggi chiave prima dell’Inter

Il ritorno di Hermoso, dunque, può rappresentare una svolta importante in vista dei prossimi impegni. Dopo la sfida contro il Bologna, la Roma sarà attesa dallo scontro diretto contro il Como di Cesc Fabregas. Sarà una partita diversa rispetto a quella di Marassi, più tecnica e probabilmente meno fisica, nella quale servirà anche maggiore supporto offensivo a Donyell Malen, attaccante olandese autore di 6 gol in 8 partite ma spesso troppo isolato.

Gasperini spera inoltre di recuperare presto Matias Soulé. Prima della sosta ci sarà poi anche il Lecce, altro appuntamento da non sbagliare, perché dopo la pausa arriverà la difficile trasferta contro l’Inter. Ritrovare equilibrio adesso, per la Roma, è una necessità assoluta.