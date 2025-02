Roma, la rifinitura prima della gara contro il Porto: i presenti e gli assenti in vista del play-off di ritorno di Europa League

Nella rifinitura prima della gara contro il Porto presenti anche Dybala e Rensch: Ranieri dovrà fare a meno di Salah-Eddine

Alle ore 11 di questa mattina si è tenuta la seduta di rifinitura a Trigoria della Roma di Claudio Ranieri in vista della sfida contro il Porto in programma per domani sera all’Olimpico e valida per il ritorno dei playoff di Europa League.

Tra i giocatori presenti all’allenamento figurano anche Dybala, Mancini, Rensch e Hummels, tutti recuperati per la sfida decisiva di domani. Unico assente tra i giallorossi è l’esterno olandese Salah-Eddine che svolgerà solo lavoro individuale.