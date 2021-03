Roma, rinnovo Mkhitaryan: c’è il rischio della mancata intesa

La Roma tratta il rinnovo di Mkhitaryan, ma la trattativa non sarebbe così semplice

Henrik Mkhitaryan è uno dei pilastri tecnici e tattici di Paulo Fonseca. Il suo contratto, però, va in scadenza al termine di questa stagione e la Roma starebbe trattando per il rinnovo. Nell’accordo c’è un’opzione che prevede il prolungamento di un altro anno e il club giallorosso avrebbe già avvertito il calciatore.

Il club, però, non avrebbe ottenuto risposta da Mino Raiola. L’armeno, come riportato da Il Messaggero, potrebbe anche far valere una contro-opzione e annullare il prolungamento. A Trigoria sono fiduciosi, ma il pericolo di un mancato accordo esiste.