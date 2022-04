Roma, rinnovo Zaniolo: trattativa mai cominciata. Fissato il prezzo per la cessione

Tra la Roma e Zaniolo sarebbe calato il gelo. Nessuna trattativa messa in piede per il rinnovo e il prezzo già fissato per la cessione

In casa Roma tiene sempre banco il caso Nicolò Zaniolo. Il rinnovo non c’è anzi, come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa non è mai cominciata. Gelo totale tra le parti, con il futuro del calciatore che resta in bilico. Si è parlato di Juventus e Napoli interessate al calciatore, ma al momento c’è un’unica sicurezza: per i giallorossi il rinnovo di Zaniolo non è una priorità, rispetto ad esempio a quello di Mkhitaryan in scadenza a giugno.

Inoltre la Roma avrebbe anche già fissato il prezzo per una possibile cessione: bussando alla porta dei giallorossi con 50 milioni, il calciatore sarà lasciato libero.