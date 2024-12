Roma Sampdoria, Ranieri: «Per un top allenatore serve questo»

Il tecnico giallorosso ha parlato così dopo la sfida di Coppa Italia vinta contro la Sampdoria

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il successo in Coppa Italia contro la Sampdoria per 4-1 grazie alla doppietta di Dovbyk e le reti di Baldanzi e Shomurodov.

PERIODO – «Non stiamo attraversando un buon periodo, altrimenti non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo il secondo tempo col Como e i ragazzi hanno mostrato determinazione e voglia di vincere. I ragazzi hanno qualità, ma se hai solo quella nel calcio non fai grandi cose. Ci deve essere qualità, ma anche senso di appartenenza e cattiveria agonistica. Col Como non abbiamo giocato e corso da squadra e abbiamo fatto una pessima figura»

DOVBYK – «Sbocciato? Io me lo auguro. Il ragazzo non si sta allenando come dovrebbe perché ha mille problemini: purtroppo ha una struttura fisica importante e ha bisogno di allenamento. I gol ti aiutano ad allenarti meglio, sono importanti per lui e per la squadra»

NUOVO ALLENATORE – «I media devono chiedere, creare atmosfera, interesse e più se ne parla e meglio è. L’altra volta scherzando ho detto: ‘Ma perché io non sono buono?’ Noi siamo concentrati su questo campionato, anche perché se non facciamo bene non puoi rompere le scatole a top manager. Questa non è una piazza per tutti, c’è passione e determinazione, ci sono le attese di una piazza importante»

DUE ALLENATORI – «Ho fatto quello che ho sempre fatto nella mia carriera… Allenare e pensare a lavorare, solo col lavoro si superano le problematiche. Ho la fortuna di avere una squadra con qualità e seria negli allenamenti: dobbiamo insistere, ci sta che ogni tanto una grossa squadra possa sbagliare a inizio campionato ma i cavalli di razza si vedono alla fine e vedremo dove arriveremo»

POSITIVO E NEGATIVO – «La cosa positività è come i ragazzi si sono approcciati a me. Io credo molto nel feeling che si istaura tra giocatori e allenatori e subito è scattato. La delusione è stato il secondo tempo contro il Como, non mi aspettavo una cosa del genere. Voglio sperare che quello sia stato solo un incidente di percorso. Ora stiamo già pensando al Parma, squadra che ha un attacco devastante. Bisognerà fare molta attenzione»

DYBALA – «Sì, ci punto sempre su Dybala»