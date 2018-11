Schick si prende la Roma: «Voglio restare e giocare»

Reduce dal gol contro la Sampdoria, Patrik Schick cerca continuità con la maglia della Roma: ecco le parole dell’attaccante ceco.

Dopo una primissima parte di stagione deludente, Patrik Schick è pronto a riscattarsi. L’attaccante della Roma ha trovato la via del gol nell’ultimo turno di campionato contro la Sampdoria e ora non vuole fermarsi. Intervistato dalla stampa ceca, il classe 1996 ha confermato la volontà di continua la sua esperienza in giallorosso: «Erano speculazioni: io non ho alcuna intenzione di partire, voglio giocare alla Roma e realizzarmi con la maglia giallorossa».

Prosegue l’ex attaccante della Sampdoria, evidenziando la volontà di trovare più spazio alla corte di Eusebio Di Francesco: «Sono felice di aver trovato il primo gol in campionato, sono sicuro che avrò più spazio d’ora in poi. Mancano minuti delle gambe, sento di aver bisogno di giocare di più per raggiungere la forma ideale».