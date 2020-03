Roma, Schick: «Futuro? Sono attratto dalla Premier League»

Schick non vuole rimanere a lungo in Bundesliga: ecco le parole dell’attaccante della Roma in prestito al Lipsia sul suo futuro

Patrik Schick è appena sbarcato in Bundesliga, ma il giovane di proprietà della Roma non nasconde il suo desiderio di giocare un giorno in Premier League. Ecco le parole della punta, oggi in forza al Lipsia, nell’intervista concessa a iSport.cz.

«Futuro? Quando ho lasciato la Repubblica Ceca il mio sogno era l’Italia e l’ho realizzato. Ora sono molto attratto dall’Inghilterra, sono sincero».