Roma, senti il sindaco di Tirana: «La città tifa per voi»

Il sindaco di Tirana parla della finale tra Roma e Feyenord: «Tirana tiferà per Roma, abbiamo il premier che è un ultras dell’Italia»

Il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, ha parlato in questi giorni dell’imminente finale di Conference League tra Roma e Feyenord. Le sue parole.

«Abbiamo pensato a tre fan-zone, una in un parco centrale di Tirana che sarà la zona dei tifosi della Roma, una nella zona pedonale che sarà per i tifosi del Feyenoord e una fan-zone mista La Fan-Zone mista è per le famiglie; per persone che non vanno allo stadio e che vogliono vedere la partita nei maxischermi. Ci saranno i maxischermi anche per chi non ha i biglietti. Sia Tirana che le città limitrofe sono in overbooking, avremo tanti tifosi e amici italiani. Ci sono più di cento voli in quella giornata e sarà una grande festa. Credo che la Roma sia un po’ favorita perché in questa città tutti parlano perfettamente italiano, la piazza in cui sta lo stadio si chiama Piazza Italia e la struttura è stato ideata da un architetto italiano, Marco Casamonti. La Roma giocherà quasi in casa e questo è un vantaggio sicuramente. Tirana tiferà per Roma, abbiamo il premier albanese che è un ultras dell’Italia, lui è della Juventus, ma si sa che nessuno è perfetto (ride, ndr), però quando gioca una squadra italiana qui in Albania è sempre tifata»