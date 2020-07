Roma, si complica Smalling: il Manchester United non abbassa il prezzo

La Roma tratta con il Manchester United per il riscatto di Chris Smalling: servono 20 milioni di euro per il difensore

Cresce il pessimismo in casa Roma per la riuscita della trattativa con il Manchester United per il rinnovo del prestito di Chris Smalling fino al 31 agosto e l’eventuale pagamento del diritto di riscatto per il trasferimento a titolo definitivo.

Il club inglese non si smuove dalla valutazione iniziale di 20 milioni di euro per il difensore inglese, che rischia dunque di non poter disputare l’Europa League con la maglia giallorossa.