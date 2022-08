Roma, si sblocca la trattativa con il Fulham per Kluivert

Dopo gli acquisti di Belotti e Camara, la Roma lavora sul piano delle cessioni: per Justin Kluivert continui contatti con il Fulham

Dopo aver chiuso il mercato in entrata con gli acquisti di Belotti e Camara, la Roma deve lavorare sulle uscite per i calciatori fuori dal progetto tecnico.

Uno dei nomi in uscita è quello di Justin Kluivert. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con il Fulham è ripartita dopo una breve frenata. Contatti continui tra le due parti per sbloccare la cessione in Premier League.