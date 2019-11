Roma, Smalling: «Dzeko? Mi ha aiutato. La Serie A è una bella sfida»

Roma, Smalling para dei suoi primi mesi nella Capitale: «La Serie A per me una bella sfida, devo lavorare di più. Dzeko mi ha aiutato»

Chris Smalling, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale giallorosso. Queste le parole del calciatore:

«Differenze tra Premier e Serie A? Da difensore, tante squadre giocano con due attaccanti. È una bella sfida per me, qui devo lavorare di più rispetto a quanto facevo in Inghilterra, ho più rincorse da fare ed il mio ruolo è più sollecitato. Dzeko? Ci alleniamo contro ogni giorno ed è positivo per entrambi perché miglioriamo allenandoci insieme. Mi ha aiutato poter parlare con lui all’inizio perché parla inglese. Il primo gol giallorosso? Fantastico, avevo avuto tante occasioni».