Roma: Smalling e gli errori delle linea difensiva

Smalling e la difesa della Roma hanno commesso errori vistosi contro il Bologna. I giallorossi hanno concesso tantissimo

La fase di non possesso della Roma ha avuto enormi problemi nelle partite contro Sassuolo e Bologna. Sarebbe sbagliato accusare un solo giocatore o un unico reparto, visto che gli errori sono stati globali. Centrocampo in difficoltà, difesa che non accorciava bene e squadra di conseguenza lunga.

Tuttavia, a prescindere da tutto, la linea difensiva ha fatto errori marchiani in tante situazioni. Un esempio nella slide sopra: su una verticalizzazione da dietro, tutti i difensori della Roma accorciano per applicare il fuorigioco mentre Smalling scappa all’indietro. Errore incredibile, col Bologna che mette l’uomo solo davanti al portiere.