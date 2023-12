Roma, solo 18 minuti in campo per Renato Sanches: cosa è successo

Bologna-Roma è durata appena 18 minuti per Renato Sanches, entrato a gara in corso e immediatamente sostituito

C’è un caso Renato Sanches alla Roma? Il centrocampista portoghese durante la sfida con il Bologna è entrato dalla panchina al primo minuto della ripresa. La sua partita però è durata appena 18 minuti, uscito al 64′ per lasciare il campo a Edoardo Bove.

Infortunio? No, secondo quanto riportato da DAZN: la scelta del cambio è puramente tecnica. Una volta sedutosi in panchina, dopo un’espressione di genuina sorpresa, non è stato confortato da nessuno dello staff o dei compagni.