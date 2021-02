Chris Smalling e Pedro oggi hanno svolto ancora sedute individuali alla ripresa dei lavori in vista di Roma-Udinese. I dettagli

La Roma si è ritrovata oggi a Trigoria per cominciare la preparazione in vista della gara con l’Udinese in programma domenica 14 febbraio alle 12.30.

Come riferito da Il Romanista, non arrivano notizie incoraggiati da Chris Smalling e Pedro che oggi hanno svolto ancora sedute individuali. Presente invece Stephan El Shaarawy, destinato alla prima convocazione