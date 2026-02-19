Roma spiazzata, Dybala scrive la parola fine: ha deciso Oriana

Paulo Dybala in una recente intervista ha ammesso dei dettagli non scontati. Ecco che cosa avrebbe deciso sua moglie Oriana. Tutti i dettagli sull’argomento.

Ingaggiato dalla Roma nell’estate del 2022, l’esperienza in giallorosso della Joya sta rispettando le aspettative solo in parte. Se a livello tecnico, infatti, l’argentino non è mai in discussione, quello che preoccupa sempre di lui è la questione fisica. Molto spesso, infatti, Paulo Dybala è costretto a rimanere fermo ai box e Gian Piero Gasperini può contare su di lui solo per periodi limitati.

Il contratto di Paulo Dybala con i giallorossi scadrà il prossimo 30 giugno. Al momento non ci sarebbe alcun accordo formale tra le varie parti in causa. L’argentino percepisce uno stipendio di circa 6 milioni di euro e la Roma potrebbe puntare su una riduzione del monte ingaggi a partire dal prossimo anno, rendendo, quindi, parecchio incerto il futuro della Joya nella Capitale.

In questa stagione Dybala ha al momento giocato appena 17 match, andando a segno solo in 2 occasioni in campionato. Numeri che potrebbero indurre la Roma a non procedere al rinnovo di contratto per i prossimi anni. L’argentino, inoltre, non ha mai fatto mistero di voler tornare a giocare in patria in futuro.

Nelle prossime righe, però, vogliamo parlare di un aneddoto raccontato dallo stesso Dybala. Ecco che cosa ha ammesso l’argentino in merito a una decisione presa in passato da sua moglie Oriana.

Dybala ha detto basta: la decisione è arrivata da sua moglie Oriana

Paulo Dybala si è legato in matrimonio alla sua Oriana Sabatini nel luglio del 2024. Nel mese di marzo, poi, i due diventeranno per la prima volta genitori. È in arrivo, infatti, una bimba. Come sottolineato nelle scorse settimane, Dybala e Oriana hanno scelto di far nascere la loro prima figlia proprio a Roma.

La rivelazione intima di Paulo Dybala – www.calcionews24.com (Instagram Paulo Dybala)

Nelle ultime ore Paulo Dybala ha rilasciato una bella e lunga intervista con l’ex rugbista Agustín Creevy. L’attaccante argentino della Roma ha toccato diversi temi della sua vita privata. In particolare, ha parlato di una sua vecchia abitudine che ha dovuto abbandonare per obbligo della sua Oriana.

Oriana ha obbligato suo marito a smettere di mangiarsi le unghie. Ecco le parole della Joya a riguardo: “Non l’ho mai più fatto, ma è una cosa mentale. Mi mangiavo le unghie tutti i giorni, era orribile. E ora zero“. Dybala ha menzionato nell’intervista le precise parole di Oriana a riguardo dette prima del matrimonio del 2024: “Se continui a mangiarti le unghie, non possiamo sposarci. Guardale“.