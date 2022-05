Roma, Spinazzola e il ritorno in campo: «L’ho sognato per 10 mesi»

L’esterno della Roma Spinazzola è tornato in campo contro la Fiorentina a distanza di 10 mesi dall’infortunio in Nazionale

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ai microfoni di DAZN ha commentato il rientro in campo contro la Fiorentina a distanza di 10 mesi dall’infortunio in Nazionale al tendine d’Achille.

SOGNO – «Appena prima di entrare pensavo che finalmente era arrivato il momento che ho sognato in questi 10 mesi. Lo aspettavo da tanto, sono felice. Ma la felicità più grande è stata tornare in gruppo e sentirmi di nuovo a mio agio. All’ingresso in campo non ho pensato ai mesi di stop. È da un mese che mi sento tranquillo e pronto, non vedevo l’ora di entrare. Anche solo 3 o 4 minuti sono importanti per questo finale di stagione, ogni minuto conta».

FINALE CONFERENCE – «Ci speravo, per la Roma, per i tifosi ma anche per me. Sperare e sognare di giocare quella finale era importante per sentirmi di nuovo me stesso e per dare un contributo alla squadra».