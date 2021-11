Roma, Spinazzola inizia a lavorare con il pallone. IL VIDEO

Leonardo Spinazzola sta continuando con il suo percorso di recupero con la Roma: ora è tornato a lavorare con il pallone

Dopo essere tornato a correre, ora Leonardo Spinazzola ha ripreso a lavorare con il pallone nell’ultimo allenamento della Roma.

L’esterno sta recuperando dall’infortunio subito in estate durante Euro2020 e l’intenzione è quella di non forzare il rientro, ma di permettere che la ripresa sia graduale. Possibile che si riveda in campionato per gennaio.