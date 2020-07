La Roma vorrebbe offrire uno tra Under e Veretout per arrivare a Milik del Napoli: ostacolo Juventus e 40 milioni di richiesta

La Roma è disposta a tutto pur di strappare Arkadiusz Milik al Napoli, considerando anche la forte concorrenza della Juventus sull’attaccante polacco.

Come riportato dal Mattino, il club giallorosso vorrebbe offrire uno tra Cengiz Under e Jordan Veretout per far abbassare il costo dai 40 milioni di euro richiesti dal presidente Aurelio De Laurentiis.