Roma, Svilar sempre più vicino al rinnovo: le cifre per il prolungamento e il nodo clausola

Roma, sempre più vicina l’intesa con Svilar per il rinnovo del suo contratto: intesa su durata e cifre, rimane da sciogliere un solo nodo

La Roma vuole blindare Mile Svilar dopo mesi di prestazioni eccellenti che hanno attirato l’interesse di diversi top club europei. Il club, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già avanzato una proposta concreta per il rinnovo: un contratto fino al 2029 con ingaggio triplicato, dai 2,8 ai 3 milioni netti più bonus, per un totale potenziale di circa 4 milioni a stagione. Un segnale chiaro della volontà della Roma di puntare su di lui come portiere titolare anche per il futuro.

L’unico nodo da sciogliere resta l’eventuale clausola rescissoria: l’entourage del serbo vorrebbe una via d’uscita per eventuali chiamate da grandi club, mentre la Roma valuta limiti, come l’esclusione di società italiane. Intanto Svilar è concentrato sul campo e grato al club che lo ha rilanciato dopo il Benfica. Anche i tifosi hanno preso posizione con uno striscione eloquente: «Blindate subito Mile Svilar».