Roma, Svilar vicino alla permanenza, decisiva la mediazione di Ranieri

Roma, sempre più vicino il rinnovo di Mile Svilar con i giallorossi: Ranieri decisivo nella mediazione, nei prossimi giorni l’incontro decisivo

Mile Svilar sta vivendo un’estate speciale nella sua Anversa, città dove è cresciuto, ha conosciuto sua moglie e dove a breve nascerà il suo primo figlio. In attesa del lieto evento, il portiere della Roma si sta godendo il riposo in famiglia, ma senza staccare davvero dal calcio: è già al lavoro per farsi trovare pronto alla prossima stagione. Nella sua abituale palestra belga, seguitissimo da un preparatore personale, Svilar si allena con regolarità per mantenere la forma fisica e gestire la pressione emotiva. Sullo sfondo, però, resta anche una questione importante: il rinnovo del contratto con la Roma, reso complicato dalle alte richieste dell’agente del giocatore. Una situazione che ha rischiato di raffreddare i rapporti tra le parti, ma che ora sembra avviata verso una svolta grazie all’intervento diretto di Claudio Ranieri.

Il dirigente giallorosso, come riportato dal Corriere dello Sport, ha preso in mano la trattativa come mediatore, riportando serenità e dialogo. Il primo effetto è stato positivo: l’offerta iniziale di 3 milioni annui è stata ritoccata al rialzo e ora la Roma è pronta a proporre un quinquennale da 3,5 milioni più eventuali bonus legati a rendimento personale e di squadra. Un contratto da giocatore centrale nel progetto, simile a quello siglato con Pisilli. Le telefonate frequenti tra Ranieri e Svilar hanno consolidato la fiducia reciproca, mentre le avances del Milan sono state subito respinte. Nella prossima settimana è previsto un incontro a Trigoria con l’agente – e forse lo stesso portiere – per formulare l’offerta definitiva. L’intesa è vicina, e quel lieto fine che Svilar attende sul piano familiare potrebbe presto arrivare anche sul fronte professionale.