Roma, Tardelli: «Mourinho sta facendo molto bene»

Le parole in esclusiva di Tardelli sulla Roma: « Non so se possa essere una candidata allo scudetto, ma nel frattempo complimenti»

Marco Tardelli ha parlato in esclusiva a Romanews24.net. Di seguito le sue parole sui giallorossi.

Passando al campionato, che valore ha il successo della Roma sul campo dell’Inter?

«La Roma l’ha vinta e questo è un merito. Mourinho sta facendo molto bene, sta lavorando sulla testa dei giocatori e loro stanno dando tutto quello che hanno. Non so se possa essere una candidata allo scudetto, la rosa non è ampia come altre squadre, ma nel frattempo le faccio i miei complimenti».

Un aggettivo per Mourinho?

«Ha meritato la fama di essere uno degli allenatori più bravi del mondo in virtù delle vittorie ottenute. Per rientrare nel novero dei migliori bisogna vincere».

Come giudica la mancata convocazione di Zaniolo in Nazionale?

«Mancini con la Nazionale ha fatto molto bene. E’ stato lui il primo a convocare Zaniolo quando ancora non era così conosciuto. Il 22 giallorosso ha grandi qualità, purtroppo gli infortuni hanno rallentato la sua ascesa. Credo che il motivo della mancata convocazione sia riconducibile ad una scelta tecnica, non ad una punizione».

CONTINUA A LEGGERE SU ROMANEWS24.NET