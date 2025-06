Roma, Tessmann torna di moda, e con il Lione retrocesso è una occasione

La Roma segue Tanner Tessmann: già monitorato ai tempi del Venezia, con la retrocessione del Lione si riapre lo scenario

La Roma resta vigile sul mercato e segue con attenzione le opportunità che possono nascere da situazioni critiche nei principali campionati europei. Una di queste riguarda il Lione, clamorosamente retrocesso in Ligue 2 a causa di gravi difficoltà finanziarie. Un contesto che potrebbe trasformarsi in una miniera di occasioni per Massara e il suo staff, alla ricerca di rinforzi per potenziare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione.

Uno dei nomi più caldi è quello di Georges Mikautadze, attaccante georgiano seguito da tempo dal club capitolino. Ma nelle ultime ore è emerso un altro profilo interessante, quello di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001, ex Venezia, oggi in forza proprio al Lione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tessmann era già stato osservato dalla Roma nell’estate del 2024, ma oggi il suo nome torna di grande attualità. Le difficoltà del club francese potrebbero favorire una trattativa, rendendo l’operazione più accessibile dal punto di vista economico.

Centrocampista fisico, duttile e dotato di buona tecnica, Tessmann rappresenta una soluzione di prospettiva per la mediana giallorossa, dove Gasperini vuole inserire forze nuove in grado di dare ritmo e presenza. Il suo nome si aggiunge a una rosa di alternative che comprende anche Matt O’Riley, attualmente al Brighton, e Franck Kessié, in uscita dall’Al-Ahli.

La Roma ragiona, sonda il mercato e valuta ogni opzione con pragmatismo. Il nome di Tessmann, alla luce delle circostanze favorevoli, potrebbe scalare rapidamente le gerarchie interne e diventare una pista concreta nei prossimi giorni. La sensazione è che il centrocampo sarà uno dei reparti più rinnovati in questa finestra estiva.