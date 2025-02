Roma, ufficiale il rinnovo di Pisilli con i giallorossi: i dettagli del contratto tra il club e il giocatore

Il giovane centrocampista giallorosso ha rinnovato con la Roma fino al 2029

Il giovane centrocampista Niccolò Pisilli ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 2029. Il numero 61 giallorosso ha deciso di proseguire la sua avventura con la Roma, club del quale è tifoso e in cui è cresciuto, per almeno altri quattro anni. Ad annunciare l’accordo è proprio il club giallorosso, attraverso i propri canali ufficiali.

COMUNICATO DEL CLUB – «L’AS Roma è lieta di annunciare che Niccolò Pisilli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Classe 2004, il centrocampista – fiore all’occhiello del settore giovanile giallorosso – è diventato rapidamente un punto di forza della Prima Squadra collezionando 34 presenze complessive (e 4 gol segnati) tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Congratulazioni, Niccolò!».

I RINGRAZIAMENTI DI PISILLI SUI SOCIAL – «Da dodici anni la Roma è la mia seconda famiglia. Per me è sempre stato un sogno indossare la maglia giallorossa ed è impossibile riuscire a spiegare tutte le emozioni che sto vivendo. Rappresentare questo Club è un onore. Ci saranno giorni felici e ne arriveranno altri più difficili, ma io darò sempre tutto me stesso per i nostri colori. Il sogno continua, grazie Roma».