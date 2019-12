Roma, un giovane in prova a Trigoria: ecco di chi si tratta

Roma, il giovane argentino Lautaro Pata in prova con la squadra Primavera fino al 6 dicembre. Poi la decisione sul possibile tesseramento

Gianluca Petrachi è sempre molto attento al mercato della Roma. Non solo per quanto riguarda i profili rodati esperti, ma anche sui giovani. Nel centro sportivo di Trigoria è infatti in prova Lautaro Pata.

L’argentino, fa sapere Il Tempo, è in prova con la rosa Primavera fino al 6 dicembre. Successivamente si prenderà una decisione sul suo possibile tesseramento, per andare a rinforzare la squadra di Alberto De Rossi.