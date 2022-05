Roma Veretout, il francese ha richieste dalla Premier League: le ultime

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, avrebbe ricevuto avance dalla Premier League: il Newcastle si è fatto avanti

Jordan Veretout con ogni probabilità lascerà la capitale in estate. Mai finito nelle grazie di Mou in stagione, per il francese ci sono diverse ipotesi sul piatto.

L’ultima arriva dalla Premier League, il Newcastle si sarebbe fatta avanti per il centrocampista della Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.