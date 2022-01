Roma, Veretout non è più intoccabile: giallorossi pronti a valutare offerte

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista Veretout non farebbe più parte degli incedibili della Roma che sarebbe ora pronta a valutare possibili offerte

Con l’arrivo in giallorosso di Sergio Oliveira, Veretout sarebbe passato in secondo piano nelle gerarchie di José Mourinho. E così per la Roma, il centrocampista francese non sarebbe più uno dei calciatori incedibili.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Friedkin sarebbero ora disposti a valutare le possibili offerte per Veretout.