Roma Viktoria Plzen, dove vederla: ecco dove seguire il match di Europa League in tv o in streaming! I dettagli

Roma Viktoria Plzen: ecco dove guardare in diretta la sfida di Europa League 2025/2026 in programma questa sera

Dopo il passo falso in campionato contro l’Inter, la Roma torna in campo in Europa League con la voglia di rialzare subito la testa. All’Olimpico arriva il Viktoria Plzen, avversario insidioso e in fiducia, per la 3ª giornata della League Phase.

I giallorossi hanno raccolto finora tre punti: vittoria esterna a Nizza e sconfitta casalinga contro il Lille. Un bottino che impone a Gasperini e ai suoi uomini di non sbagliare, per restare agganciati al treno delle prime posizioni.

Dall’altra parte, il Viktoria Plzen si presenta con entusiasmo: il cambio in panchina, con l’arrivo di Martin Hysky, ha portato subito risultati. Dopo l’1-1 all’esordio contro il Ferencvaros, i cechi hanno travolto il Malmö 3-0 e in campionato hanno appena battuto il Bohemians 1905.

Roma: serve una scossa

La sconfitta contro l’Inter ha lasciato qualche scoria, ma Gasperini punta sulla spinta dell’Olimpico per rilanciare la squadra. Dybala ed El Shaarawy agiranno alle spalle di Dovbyk, riferimento offensivo chiamato a sbloccarsi anche in Europa.

Viktoria Plzen: entusiasmo e solidità

La formazione ceca arriva imbattuta e con una difesa solida, capace di reggere bene anche contro avversari più quotati. Occhi puntati su Vydra e Durosinmi, coppia d’attacco che ha già dimostrato di poter far male.

DOVE VEDERE ROMA VIKTORIA PLZEN

• Canale TV: Sky, NOW

• Streaming: Sky Go, NOW

