Roma, Zaniolo attende giugno per il rinnovo: intanto il suo valore aumenta

La Roma e Zaniolo tratteranno il rinnovo a fine stagione, intanto il suo valore aumenta

Zaniolo è tornato protagonista con la maglia della Roma, con il rigore procuratore contro lo lo Spezia che ha poi regalato la vittoria ai giallorossi. In casa giallorossa balla sempre il rinnovo di contratto del suo gioiello e le trattative, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, cominceranno al termine della stagione; con lo stesso calciatore pronto a sedersi alla scrivania e dialogare.

La Juventus, dal canto suo, resta sempre sullo sfondo ma la valutazione di Zaniolo cresce sempre più. La Roma, infatti, non pare intenzionata a voler cedere il ragazzo per meno del prezzo per cui è stato acquistato Vlahovic dalla Fiorentina; ovvero circa 80 milioni di euro. Una valutazione ben lontano dai 40 milioni del “pizzino” di Paratici reso noto qualche tempo fa.