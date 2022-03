Roma, Zaniolo fa 100 contro il Vitesse: dagli sponsor al rinnovo per continuare a volare

Contro il Vitesse, Zaniolo raggiungerà quota 100 presenze con la maglia della Roma

Scendendo in campo giovedì in Conference League contro il Vitesse, Nicolò Zaniolo raggiungerà quota 100 presenze con la maglia della Roma. E sarebbe potute essere molte di più se due infortuni alle ginocchia non si fossero messi di mezzo. In questa stagione ha trovato una nuova posizione, grazie a José Mourinho che stravede per lui e adesso il suo valore potrebbe andare anche oltre il campo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sono tanti gli sponsor a fare la corte a Zaniolo: dalle ditte di telefonia ai marchi di abbigliamento fino alla nuova frontiera dei “token” e del denaro virtuale. Sono tante le aziende che credono nel volto del gioiello della Roma. Per quanto riguarda il rinnovo, invece, la dirigenza continua a ribadire il suo interesse a trovare un accordo aumentando l’ingaggio dai 2,2 milioni attuali, a 3,5 milioni più vari premi. Da parte del calciatore, inoltre, ci sarebbe la massima volontà per rinnovare.