Roma, Zaniolo non è un titolarissimo ma sposta gli equilibri: Mourinho ha il suo “super sub”

Zaniolo non è più uno dei titolarissimi della Roma, ma quando entra in campo cambia sempre la partita. Mourinho ha trovato il suo “super sub”

Nelle ultime partite, Nicolò Zaniolo ha perso il suo status di titolarissimo nella Roma. Il gioiello giallorosso è però una delle carte di José Mourinho a partita in corso e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore potrebbe essere un’arma importantissima per lo Special One come accaduto domenica scorsa contro la Salernitana.

In Inghilterra si chiama “Super Sub”, l’uomo che entra a partita in corso e sposta gli equilibri. E per questo finale di stagione, il ruolo di Zaniolo potrebbe essere proprio quello della carta vincente da usare nei secondi tempi.