Roma, Zaniolo: «Nuovo punto di partenza dopo sei mesi»

Nicolò Zaniolo ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Brescia: le dichiarazioni del centrocampista della Roma

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha commentato ai microfoni di Roma TV la vittoria contro il Brescia.

PRESTAZIONE – «Sono molto felice, dopo sei mesi di sacrifici questo è stato un coronamento di un nuovo punto di partenza. Ho avuto un infortunio brutto e sto rispondendo bene, poi sono felice che la squadra sta ritrovando la strada giusta. Serata perfetta, continuiamo così».

OBIETTIVI – «Ogni giorno mi pongo degli obiettivi per tornare come prima. So che non sono al 100%, è normale, ogni giorno vado al campo un’ora prima per preparare il ginocchio. penso che in Europa League potrò dare una grossa mano, ma gli obiettivi sono giorno per giorno».

INFORTUNIO – «Mi alleno con la squadra da sole due settimane e si gioca ogni 3 giorni, quindi sarò al 60-65% della forma. Ora in testa ancor non sono libero, magari nei cambi di direzione, ma col tempo tutto tornerà come prima».

MATURAZIONE – «Durante la quarantena ho rivisto le azioni di quasi tutte le partite della squadra. Sto lavorando su questo ruolo, mi diverte, poi ogni tanto la butto dentro e sono felice».

LITIGIO – «Loro recriminavano che la palla di Mirante era in movimento quando era partita l’azione, ma è finita lì».