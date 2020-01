Davide Zappacosta, difensore della Roma presente alla Junior Tim Cup, ha parlato del derby di domenica contro la Lazio

«Ci sentiamo come i nostri tifosi che ci trasmettono il loro amore per la maglia. Derby? Sarà una partita fondamentale per noi e ce la metteremo tutta per dare il massimo domenica».