Romagnoli Lazio, tutto nelle mani di Lotito: distanza ampia tra le parti

Calciomercato Lazio: ci sarebbe distanza tra i biancocelesti e Romagnoli. Tutto passa ora nelle mani di Lotito

È Alessio Romagnoli il nome in cima alla lista dei desideri della Lazio e di Maurizio Sarri per la prossima stagione. Il difensore si libererà a zero dal Milan ma, dopo l’incontro avvenuto venerdì scorso tra i biancocelesti e l’agente Mino Raiola, la distanza tra le parti sarebbe ancora ampia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Lotito ha presentato un’offerta complessiva, tra parte fissa e bonus, da 2,5 milioni di euro. Troppo pochi per Romagnoli che ne chiede almeno 3,5. La distanza sarebbe quindi di circa 1,1 milioni, una forbice molto ampia che rende complicata la chiusura della trattativa. Al momento non sono previsti ulteriori incontri e toccherà al presidente della Lazio farsi vivo con una nuova e più ricca proposta.

