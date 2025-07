Romagnoli, quale sarà il suo futuro alla Lazio? Spunta fuori una nuova indiscrezione di mercato - Calcio News 24

Romagnoli, la Lazio lavora al rinnovo: incontro previsto la prossima settimana. La situazione attuale

La Lazio è pronta a blindare uno dei pilastri della sua difesa: Alessio Romagnoli. Il centrale classe 1995, ormai leader tecnico e carismatico del reparto arretrato biancoceleste, è al centro di una trattativa per il rinnovo del contratto, con adeguamento economico incluso. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella prossima settimana è previsto un incontro tra la dirigenza e l’entourage del giocatore per discutere i dettagli dell’accordo.

Romagnoli è arrivato alla Lazio nell’estate del 2022, fortemente voluto dalla società e dallo stesso Maurizio Sarri. Fin dai primi mesi ha mostrato il suo valore, diventando un punto fermo della retroguardia biancoceleste e conquistando il tifo con prestazioni solide e costanti. Il suo attuale contratto scade nel 2027, ma il club vuole premiarlo con un adeguamento salariale e blindarlo ulteriormente, soprattutto alla luce delle recenti richieste arrivate da alcuni club stranieri.

L’intenzione della Lazio è quella di confermare Romagnoli come perno centrale del progetto tecnico, anche in vista della prossima stagione, dove l’obiettivo sarà tornare stabilmente in Europa. Il problema, tuttavia, riguarda il blocco del mercato: in questo momento, la società non può registrare nuovi contratti, comprese eventuali modifiche salariali, e per questo motivo ogni accordo verrà ratificato solo a partire da gennaio 2026.

Nonostante questa complicazione, la trattativa è avviata e filtra ottimismo da entrambe le parti. Romagnoli si trova bene alla Lazio, è legato all’ambiente e ha sempre espresso la volontà di restare a lungo. Il club, dal canto suo, lo considera una figura chiave sia sul campo che nello spogliatoio.

L’incontro della prossima settimana sarà fondamentale per definire la base dell’intesa, anche se l’ufficialità potrà arrivare solo nei primi mesi del nuovo anno. Si studia una formula che permetta di garantire al difensore maggiore stabilità contrattuale e un riconoscimento economico in linea con il suo rendimento.

Per ora, quindi, nessun allarme, ma solo pianificazione. Romagnoli e la Lazio sembrano destinati a proseguire insieme. Una scelta di continuità tecnica e progettuale, in un momento in cui il club cerca certezze. E Romagnoli, con la sua esperienza e affidabilità, rappresenta una delle più solide.