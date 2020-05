Romano: «Tonali? L’Inter si sente in vantaggio, sfida aperta con la Juve»

Calciomercato Brescia, Tonali conteso tra Inter e Juventus: le ultime sul futuro del giovane centrocampista delle Rondinelle

Duello di mercato tra Inter e Juventus per il cartellino di Sandro Tonali. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro del giocatore del Brescia a calciomercato.com.

«Tonali già bianconero da gennaio? No, non è ancora di nessuno se non del Brescia. L’Inter rilancia anche oltre i 30 milioni e lavora forte lato giocatore, si sente in vantaggio da settimane. La Juventus non ha ancora mollato e la sfida è aperta come lo è stata per Kulusevski».