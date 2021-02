Romulo, nuova avventura in Lega Pro? Il Bari pensa all’ex Juve

Il Bari del neo tecnico Carrera starebbe pensando alla svincolato Romulo per rinforzare la squadra: le ultime

Il Bari, dopo essersi ristrutturato mandando via il tecnico Auteri e il ds Romairone, vuole sondare il mercato in cerca di rinforzi.

Come riporta Gianluca Di Marzio, un possibile nome per il club pugliese è quello di Romulo, laterale destro utilizzabile anche da centrocampista e terzino: il brasiliano con passaporto italiano classe 1987 è stato proposto al club della famiglia De Laurentiis. Ex tra le altre di Verona, Genoa, Fiorentina, Lazio e Juve, Rómulo ha giocato fino a giugno con il Brescia, svincolandosi dopo non aver trovato l’accordo.