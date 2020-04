Ronaldinho ha registrato un video messaggio indirizzato alla sua famiglia dal carcere di Asunciòn in Paraguay

Breve videomessaggio di Ronaldinho dal carcere di Asunción in Paraguay. L’ex stella del Barcellona ha voluto tranquillizzare famigliari e amici sulle sue condizioni salutari. Il brasiliano è attualmente detenuto per aver provato ad entrare in Paraguay con documenti falsi.

«Ciao a tutti, famiglia Moraes. Sono qui con il mio compagno, il mio attaccante Pablo. Siamo insieme e stiamo bene».