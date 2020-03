Ronaldinho, partita di calcetto in carcere – VIDEO

Ronaldinho, arrestato nei giorni scorsi per possesso di passaporto falso, non si è tirato indietro: spettacolo nel torneo di calcetto

Spettacolo e assist. Ronaldinho, anche in carcere, non si smentisce mai: il brasiliano ex Milan e Barcellona è stato ingaggiato per scendere in campo nel torneo di calcetto organizzato annualmente, dopo l’invito da parte del direttore.

Giocate, dribling, ma nessun gol: a quanto pare il brasiliano non può segnare, ma soltanto mandare in rete i compagni. Scarpe prestate, abbigliamento “particolare” ma sempre la solita voglia di giocare.