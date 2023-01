Ronaldo e la vita principesca in Arabia: i privilegi esclusivi del portoghese

Non è soltanto lo stipendio a rendere principesca la vita di Ronaldo in Arabia Saudita, ma saranno anche i privilegi riservati al portoghese

Non è soltanto lo stipendio a rendere principesca la vita di Ronaldo in Arabia Saudita, ma saranno anche i privilegi riservati al portoghese.

Ora vive in un hotel dove al calciatore, famiglia e staff sono state riservate 17 camere che l’Al Nassr paga 283 mila euro al mese. Ma il futuro del portoghese sarà quasi fiabesco visto che andrà in un palazzo principesco nel centro di Riad. Ronaldo avrà anche tanti privilegi esclusivi. Dallo chef privato a 3 ristoranti stellati solo per lui e il suo staff. Oltre a questo anche la scorta per la famiglia e cinque macchine. Un supermercato tutto per sé e un negozio con accesso esclusivo. Finito qui? Assolutamente no, perché il portoghese avrà anche uno spazio dove dedicarsi all’esercizio fisico. Due palestre, una piscina olimpionica, due campi da calcio e uno da basket. Insomma Ronaldo è pronto a vivere una vita da fiaba oltre al calcio. Lo scrive il Corriere dello Sport.