Follia Ronaldo, la polizia indaga. Lui: «Mi scuso, vorrei invitare il tifoso…». L’attaccate del Manchester United così sui social

Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un brutto gesto al termine di Everton Manchester United. Di rientro dagli spogliatoi, il portoghese ha scaraventato a terra il cellulare di un ragazzino che lo stava riprendendo.

La stampa inglese ha informato che la polizia del Merseyside avrebbe aperto un’indagine nei confronti dell’attaccante portoghese, che sui social ha voluto chiedere scusa per l’accaduto.

«Non è mai facile tenere a bada le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Tuttavia, dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano questo gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare il tifoso a guardare una partita a Old Trafford in segno di fair-play e sportività» ha scritto il portoghese su Instagra.