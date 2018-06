Ronaldo è l’unico calciatore nella storia a segnare in 8 grandi tornei consecutivi

Cristiano Ronaldo protagonista assoluto in Portogallo-Spagna: l’attaccante del Real Madrid segna una tripletta ed entra nella storia

Serata magica per Cristiano Ronaldo. Sebbene il Portogallo non abbia ottenuto i primi tre punti di questo mondiale, il capitano del lusitani è stato protagonista assoluto della sfida, segnando ben tre reti e salvando nel finale, grazie ad una splendida punizione, la propria nazionale dalla sconfitta contro la Spagna (Leggi la sintesi e il tabellino della partita) del neo commissario tecnico Hierro.

Con i gol che hanno battuto De Gea, l’attaccante del Real Madrid è entrato – ancora una volta – nella storia: CR7, infatti, è il primo calciatore della storia del calcio ad essere riuscito a segnare in ben 8 grandi tornei consecutivi (Euro 2004-2008-2012-2016, Mondiali 2006, 2010, 2014, 2018). Non solo, l’ex Manchester United è anche uno dei pochi ad essere stato in grado di entrare nel tabellino dei marcatori in ben 4 edizioni differenti dei Mondiali. Come lui solo i due tedeschi Miroslav Klose e Uwe Seeler e il brasiliano Pelé.