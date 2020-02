Ronaldo: «Gli infortuni mi hanno reso una persona migliore» – VIDEO

Ronaldo il Fenomeno ha riavvolto il nastro della sua carriera da calciatore: «Gli infortuni mi hanno reso una persona migliore» – VIDEO

Ronaldo il Fenomeno ha raccontato i momenti difficili vissuti nell’arco della sua carriera per via dei numerosi problemi muscolari patiti: «Credo che gli infortuni mi abbiano reso una persona e un calciatore migliore. Mi ha reso un esempio di abnegazione, non solo per gli sportivi ma anche tutti quelli che hanno un ostacolo davanti e che spesso pensano di mollare».

«La vita ci offre quotidianamente degli esempi, persone che hanno affrontato ostacoli apparentemente impossibili che, se affrontati con la giusta dedizione, possono essere superati».