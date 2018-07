Il futuro di Cristiano Ronaldo sta letteralmente facendo impazzire il mondo calcistico: dopo la Juve, spunta la Cina

Sul passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus girano voci contrastanti. C’è un partito degli ottimisti ed uno di pessimisti, c’è chi crede che il fuoriclasse portoghese ex Manchester United da un momento all’altro sbarchi all’aeroporto di Torino in grande stile e chi è convinto che si tratti di una mossa per stuzzicare proprio i Red Devils ed il Paris Saint-Germain, inducendoli a muoversi concretamente per portarlo via da Madrid. I rumors di mercato si susseguono e l’ultimo, in ordine cronologico, interessa anche la Cina.

Stando a quanto si legge sull’edizione online di Marca, infatti, un club della Super League cinese avrebbe offerto a Cristiano Ronaldo un ingaggio da 100 milioni di euro per 2 stagioni calcistiche. La proposta sarebbe arrivata sul tavolo di Jorge Mendes, agente del calciatore, prima che s’intavolasse la trattativa con la Juventus. CR7 non ne ha, assolutamente, voluto sapere, rifiutando quello che sarebbe stato l’ingaggio più importante mai percepito da un giocatore di calcio. Il motivo? Per Cristiano andare in Cina sarebbe equivalso a ritirarsi anticipatamente e lui, ora come ora, si sente ancora capace di competere al massimo livello.