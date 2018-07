Nuovo video social diventato immediatamente virale. Anagramma di Cristiano Ronaldo: ecco il nuovo tormentone su CR7 alla Juve

Il web è un posto meraviglioso. La questione di Cristiano Ronaldo sta un po’ sfuggendo di mano e si possono trovare anche delle perle magnifiche. I tifosi della Juventus sostengono di non essere ossessionati da CR7 e scrivono: «Non è vero che Cristiano Ronaldo penso solo all’arrivo di Cr7. Oggi ho fatto Cristiano Ronaldo tante altre cose Cristiano Ronaldo, e non ho pensato a lui per niente Cristiano Ronaldo. Non capisco tutta Cristiano Ronaldo questa euforia e questa attesa. Cristiano Ronaldo». Ci sono però anche gli antijuventini che hanno lanciato l’anagramma di Cristiano Ronaldo.

Giocando con il nome del fenomeno portoghese viene fuori, come si evince dal video che trovate ormai ovunque, «Starò con i ladroni». Il riferimento è alla Juventus. I tifosi juventini possono prenderla sul ridere e possono prendere anche questo come un piccolo segnale di avvicinamento di CR7 alla formazione allenata da mister Massimiliano Allegri. La trattativa infatti procede e i tifosi juventini cercano segnali ovunque. Nelle ultime ore è spuntato un indizio anche dalle…mutande di Cristiano Ronaldo. CR7 Underwear ha postato una nuova pubblicità con sfondo bianconero e all’interno del sito, nella sezione dedicata ai venditori, c’era lo sfondo dell’Allianz (immagine poi rimossa). Comunque la si voglia guardare è CR7 mania!