Cristiano Ronaldo alla Juve per seguire l’esempio del Manchester United

Svolta bianconera con Cristiano Ronaldo. La Juventus lavora sui ricavi e segue l’esempio del Manchester United

La Juventus cambia strategia e ‘aggredisce’ il mercato dei ricavi. Non più colpi da 30-40 milioni ma un grandissimo colpo per provare a dare una svolta decisiva. Non solo alla corsa Champions ma anche al gap con le big europee per quanto concerne i ricavi. Agnelli si ispira al redditizio modello di marketing inventato dal Manchester United: il club bianconero vuole crescere nei ricavi dagli sponsor per mettersi alla pari con le big europee e per scalare l’ultimo gradino che manca alla Juve per essere nel gotha del calcio mondiale.

Lo United ha continuato a crescere in anni in cui le vittorie dell’era Ferguson sono venute meno, fino ad arrivare nel 2015-16 alla cifra record di 363 milioni di ricavi da sponsorizzazioni mentre nel 2017 ha raggiunto il record di 63 accordi commerciali. Anche il Bayern Monaco ha fatto qualcosa di importante in questo campo con 343 milioni di ricavi, aiutati anche dagli sforzi di sistema della Bundesliga. La Juve ha scelto Cristiano Ronaldo per seminare, sperando naturalmente che la raccolta diventi straordinaria. La Juve ha una nuova identità (il nuovo logo) ed è tempo di affiancarla ad una immagine vincente: quella di CR7, seguendo il modello Manchester United!