Ronaldo, la difesa di Raffaella Fico: «Con me è stato un gentiluomo»

Le parole di Raffaella Fico sul caso che riguarda il suo ex fidanzato Cristiano Ronaldo ai microfoni di Un Giorno da Pecora

Sono ore calde per il caso Ronaldo. Le ultime novità riguardano le dichiarazioni di un portavoce della polizia che avrebbe confermato che le prove a carico del portoghese sarebbero ancora in loro possesso. Dopo il polverone della saga Ronaldo-Kathrin Mayorga, intanto, arrivano in difesa del campione portoghese le dichiarazioni rilasciate da una delle ex fidanzate di CR7, vale a dire l’ex compagna Raffaella Fico che condivise 11 mesi di fidanzamento con il portoghese.

Quest’oggi Raffaella Fico, ex compagna di Cristiano Ronaldo, è stata ospite della trasmissione radiofonica ‘Un Giorno da Pecora’ sulle frequenze di Rai Radio 1. Queste le sue parole: «Sono stata fidanzata con Cristiano Ronaldo per 11 mesi, a quei tempi lui giocava ancora nel Manchester United. Sono stati undici mesi d’amore. Il caso Mayorga? Quando succede una cosa del genere la si apprende sempre con stupore. E’ un ragazzo tranquillo, semplice, normale, con me è stato un vero gentiluomo. A casa com’era? Si allenava anche a casa, dopo cena si metteva a fare gli addominali. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4 o 5 serie da 20».