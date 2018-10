Arrivano novità importanti sul caso Ronaldo: un portavoce della polizia avrebbe confermato che le prove a carico del portoghese sarebbero ancora in loro possesso

Altro capitolo della saga Ronaldo– Kathryn Mayorga. Il quotidiano portoghese Correio de Mana è riuscito a contattare il portavoce della polizia di Las Vegas per indagare sulla notizia della sparizione delle prove del presunto stupro. Il portavoce della polizia di Las Vegas, Jacinto Rivera, ha confermato che: «Le prove non sono scomparse.Sono ancora le stesse che sono state raccolte nel 2009 e sono ancora in nostro possesso. Certo non posso entrare in ulteriori dettagli».

Inoltre l’ufficiale ha aggiunto che c’è l’interessa da parte della polizia di Las Vegas di interrogare Cristiano Ronaldo, specificando però che: «Sicuramente non sappiamo ancora quando accadrà. Lui è ovviamente fuori dal paese, ma ad un certo punto dovremo ascoltarlo. Quando c’è un indagine per un crimine,come stiamo facendo in questo caso, ovviamente dobbiamo interrogare la persona che è accusata di aver commesso il crimine».